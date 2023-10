Investigados ocho universitarios en Madrid por novatadas vejatorias como lamer pescado o comer galletas de perro

Al menos ocho jóvenes está siendo investigados por la Policía Municipal de Madrid por novatadas vejatorias a varias universitarias de la Residencia Galdós, en el distrito de Moncloa de la capital, cerca de Ciudad Universitaria. Los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 13 de septiembre cerca del parque Jaime del Amo.

La Sexta ha revelado unas imágenes en las que se observa las humillaciones a varias chicas y algunos que vestían sujetadores negros por encima de la ropa o chalecos reflectantes y se encontraban en actitud sumisa. Según parece, se trataba de un castigo por romper la 'regla de celibato' que prohíbe a los novatos mantener relaciones amorosas con otros alumnos de la residencia.

De rodillas y entre gritos que proferían consignas tan desagradables como "guarra, que lo coman bien", "Te he dicho que grites, no te oigo" o "Qué cojones haces, no lo tires", las víctimas eran obligadas a lamer pescados, comer tabasco y galletas de perro y beber vino.

Estas vejaciones fueron grabadas por otros compañeros y compartidas entre ellos pero con la orden de no enviarlas a personas ajenas a su comunidad. Pero los vídeos llegaron al director de la residencia Galdós, que puso en conocimiento estos hechos ante la comisaría de Moncloa de Policía Municipal, especializados en novatadas.

La Comisaría de Coordinación Judicial ha identificado e interrogado a los implicados en los hechos que ya figuran en calidad de investigados por delitos contra la integridad moral y coacciones. Algunos de los atacantes ya sido expulsados de la residencia y también podrían ver finalizados sus estudios universitarios, en aplicación de las nuevas normativas 'antinovatadas'.