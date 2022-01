Detenido un conductor ebrio en Coslada por arrollar cuatro vehículos mientras "bailaba la conga al volante"

LEER MÁS El Gobierno fija el precio máximo de los test de antígenos

"No me di cuenta porque iba bailando la conga con la música mientras conducía", ese es el argumento que esgrimió un hombre ecuatoriano de 64 años que la pasada noche del lunes causó daños a cautro vehículos al dar marcha atrás con su coche en una calle que no tenía salida.

Los hechos se produjeron en la calle Bellaescusa del barrio de La Cañada en Coslada. Varios vecinos se alertaron ante la dantesca conducción de este hombre y llamaron a la Policía Municipal que se trasladó al lugar de los hechos. Una vez llegaron al lugar le practicaron una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,88 miligramos por litro en aire espirado. Muy por encima del límite legal de 0,25 y también superando los 0,60, cifra a partir de la cuál se considera un delito contra la seguridad vial.

Los agentes comprobaron que había dañado cuatro coches aparcados y el suyo que presentaba múltiples abolladuras. Según fuentes policiales, los síntomas de embriaguez eran evidentes con balbuceos y gran dificultad para tenerse en pie.

Al interrogarle, sorprendió a los policías al asegurar que no se había enterado de lo que había hecho ya que iba bailando la conga con la música alta mientras conducía. Tras los hechos, el individuo fue detenido y trasladado a comisaría para instruir el atestado y valorar los daños producidos en el incidente.