'Burro Canaglia' cierra todos sus locales tras la tragedia en Manuel Becerra

La cadena Burro Canaglia ha cerrado todos los locales de su franquicia, incluido el que tiene en la calle Hernán Cortés 28 de Santander, donde el Ayuntamiento estaba pendiente de realizar una inspección que, en principio, iba a realizar este miércoles pero que no ha podido llevarse a cabo por este motivo.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento de Santander, que está pendiente de poder fijar el día y la hora para tener acceso al local y realizar la correspondiente inspección, después de que el pasado viernes se registrara un incendio en el establecimiento de la cadena de la plaza de Manuel Becerra en Madrid en el que perdieron la vida dos personas y otras doce resultaron heridas.

El Servicio de Bomberos de Santander ha intentado llevar a cabo una inspección del local, pero se encontraba cerrado. Puestos en contacto con un responsable de la empresa, ha confirmado que habían dado orden de cerrar todos los locales de la franquicia y que se ponían a disposición para coordinar la visita de inspección.

El local de Santander tiene licencia de actividad de café-bar con cocina para un aforo máximo de 149 personas en interior y cuenta con dos salidas y apertura de puertas al exterior. En junio de 2022, el Ayuntamiento concedió licencia para el acondicionamiento del local bajo la dirección técnica de un arquitecto.

La investigación continúa

El Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid ha abierto diligencias previas de investigación. Según han informado fuentes jurídicas, las diligencias se abren de forma automática cuando hay que levantar cadáveres, algo que sucedió el pasado viernes con el fallecimiento de dos personas.

La Policía Nacional, encargada de la investigación del incendio en el restaurante acudieron este lunes al local para finalizar previsiblemente la inspección ocular del escenario de la tragedia. Agentes de la Policía Científica iniciaron esa tarea durante el fin de semana, pero tuvieron que posponerla debido a la toxicidad de los gases que aún emanaban en el interior del establecimiento, han informado fuentes policiales.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, señaló que no se cierra la puerta a que se exijan más revisiones en locales de restauración y hostelería. "No cierro la puerta a sugerir más revisiones e ir más lejos para que no vuelva a ocurrir", ha señalado lamentando lo sucedido y trasladando a los familiares su pésame.