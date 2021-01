Ayuso pide que se suspendan los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica por las nuevas cepas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que su Gobierno pedirá al Ejecutivo central que sopese cancelar vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica, ante la presencia de nuevas cepas de coronavirus en estos países, al menos "hasta esclarecer la situación".

En unas declaraciones hechas en directo a través de sus redes sociales, la presidenta madrileña ha señalado que el Gobierno "actuó tarde" al cerrar la vía aérea con Reino Unido y que ahora la cepa proveniente de ese país se ha extendido "de manera explosiva" por toda España. Además, ha asegurado que se trata de una medida para evitar que los vuelos directamente conectados con Madrid "entren sin control" y así evitar el "no actuar de manera contundente en Barajas".

Con respecto al adelantamiento del toque de queda en Castilla y León y las criticas recibidas del Gobierno, ha dicho que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "respeta cada decisión contra el virus que adopte de cualquier comunidad, algo que "no ha ocurrido siempre". "Lo que no puede ser es que el Gobierno central esté desaparecido por completo en la lucha contra la epidemia para aparecer después y arremeter contra administraciones inferiores", ha criticado la presidenta. A su vez, ha arremetido contra el Gobierno diciendo que si "van a seguir sin actuar, al menos que no entren a molestar".

Por otra parte, Ayuso ha hablado también de la campaña "política" de desprestigio que "empaña" la labor del hospital Zendal, el "mejor hospital para el coronavirus de España". "No hay derecho", ha afirmado, al hablar de la presión que están sufriendo muchos sanitarios trabajadores y pacientes ingresados.