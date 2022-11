Ayuso no cree que haga falta una huelga "por 34 médicos" y la califica como "boicot"

Isabel Díaz Ayuso ha estado en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras y ha vuelto a reafirmarse en que la huelga de médicos favorece a determinados sindicatos y profesionales de la salud a los que les conviene que la sanidad "no funcione con normalidad". En esa línea, la presidenta considera desproporcionada la convocatoria de huelgas: "Tal y como está la sanidad, que es un problema de todos, no creo que por 34 médicos nos tengamos que ir a dos huelgas, un boicot y una manifestación". En esa situación, lamenta que "no se puede negociar con esta tensión" y cree que muchos médicos no van a trabajar porque ahora mismo sería "desleal con el gremio y el sindicato".

En cuanto a las bajas del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en los que en la mitad de los centros no hubo médicos, señala que "hubo un 60% de bajas sobrevenidas" aunque insiste en que no hay que buscar quién tiene más culpa sino reabrir lo antes posible para no perjudicar al ciudadano.

Ayuso subraya que esta situación ocurre también en otras comunidades pero que "es mucho más mediático y polémico lo que se hace en la Comunidad de Madrid porque interesa mucho más".

Ante la pregunta de si de verdad cree que Pedro Sánchez quiere meter en la cárcel a partidos de la oposición, no duda: "Absolutamente. Desde el pacto del Tinel hay una hoja de ruta para acabar con la oposición directamente y una hoja de ruta en paralelo que pretende deshacer todo lo construido desde la Transición, de ahí la ley de Memoria Democrática pactada con el entorno de Bildu". Ferreras recuerda a Ayuso que en Nicaragua se encarcela y tortura a opositores: "No digo que el Gobierno de Sánchez sea como el de Nicaragua, ni mucho menos, pero que el trato a la oposición es muy parecido, si no el mismo", responde Ayuso.