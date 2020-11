Más de uno Alcalá 29/10/2020

Tras la reunión de Isabel Díaz Ayuso con Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García-Page, Castilla y León y Castilla-La Mancha anuncian su cierre perimetral para contener posibles desplazamientos hasta el 9 de noviembre. La presidenta de la Comunidad de Madrid decide no adoptar las mismas medidas que las regiones vecinas y solicitará por escrito al Gobierno una adecuación del estado de Alarma para poder cerrar la región por días si fuera necesario. Empeoran los datos de la zona básica de salud de Nuestra Señora del Pilar en Alcalá de Henares. Ese entorno escala hasta los 583 casos por cada 100.000 habitantes aunque el alcalde Javier Rodríguez Palacios no tiene comunicación oficial desde la Comunidad de Madrid que confirme si será restringida la movilidad en dicha zona los próximos días. Incluido ya en la Red Pública de Salud, el Centro Municipal de Salud alcalaíno realiza ya pruebas PCR y test de antígenos. Allí acudirán los pacientes derivados desde los centros de salud siguiendo los protocolos sanitarios. Pese a encontrarse ubicado dentro de la zona básica de salud de Nuestra Señora del Pilar, el Cementerio Jardín de Alcalá podría quedar excluido las restricciones de movilidad para posibilitar las visitas entorno al día de Todos los Santos. El concejal de obras y mantenimiento urbano, Manuel Lafront, afirma que no sería un problema mantener las recomendaciones sanitarias en esta instalación ubicada fuera del casco urbano en una parcela de grandes dimensiones. Por su parte, el cementerio municipal ha ampliado su horario y la policía y protección civil controlarían el aforo si fuera necesario. En sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se solicitará su inclusión en los foros y entes promovidos por la Comunidad de Madrid para el impulso de un modelo turístico en la región. La situación actual de Estados Unidos y los posibles escenarios tras las elecciones presidenciales serán analizados esta tarde en una mesa redonda que organizan la Universidad de Alcalá y el Instituto Franklin. Se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de la UAH.