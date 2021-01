Más de uno Alcalá 19/01/2021

Ante los preocupantes datos sobre casos de Covid-19 en el Hospital Príncipe de Asturias, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, hace un llamamiento a los ciudadanos para cumplir sin excepciones con el distanciamiento social, el uso de mascarillas y la higiene de manos. El regidor complutense se encuentra en aislamiento domiciliario al detectarse un brote con 3 personas contagiadas en el equipo de gestión de la crisis creado ante los efectos del temporal en la ciudad. En su misma situación se encuentran también el primer teniente de alcalde, Alberto Blázquez, el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, y el de Obras, Manuel Lafront. El viernes 22 se realizarán los test de antígenos a los jóvenes que lo hayan solicitado a través de la web de la Comunidad de Madrid. Esta iniciativa regional está convocando a los interesados en el Pabellón Rector Gala, situado en el campus externo de la Universidad de Alcalá. Los contagios de coronavirus en el municipio de Daganzo de Arriba se ha disparado tras el periodo navideño, especialmente entre los jóvenes de 19 a 23 años. La incidencia acumulada a 14 días supera los 800 casos por cada 100.000 habitantes por lo que el ayuntamiento solicita a los vecinos extremar la protección para controlar la transmisión del virus. Debido a la previsión de lluvias en la región para mañana, la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid pide que se realicen los trabajos necesarios para desbloquear de hielo y nieve las alcantarillas de los municipios y así evitar grandes acumulaciones de agua. Un conductor de 46 años falleció ayer en la carretera M-119 tras impactar su vehículo contra un autobús interurbano a la altura de Camarma de Esteruelas. Según la investigación, la víctima no llevaba abrochado el cinturón de seguridad. Según la Asociación de Empresarios del Henares, los grandes polígonos industriales de Alcalá, Coslada, Torrejón y Meco han sido los más perjudicados por las consecuencias del temporal. Se hace una estimación de unos 2.000.000 de euros de pérdidas, aunque hasta que la nieve no se retire de las cubiertas, campas y maquinarias no podrá realizarse con exactitud el balance de daños.