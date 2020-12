Más de uno Alcalá 14/12/2020

Nuestra primera parada de hoy la realizamos en el Ayuntamiento de Alcalá para charlar con Alberto Blázquez, Primer Teniente de Alcalde y edil de Urbanismo, sobre la reunión mantenida con el comité de empresa de Química Sintética. El traslado de la planta a otra zona de la ciudad permitirá realizar un proceso de trasformación de los terrenos que ahora ocupa y está contemplado en el avance presentado del PGOU pero se está valorando hacer una modificación parcial para agilizar los tiempos. Aprovechamos la conversación para conocer más datos sobre el plan con el que se pretende regular la ubicación de los locales de juego y casas de apuestas y el proyecto de rehabilitación del centro FIA, que supondría la creación de un gran centro de asociacionismo deportivo que contaría con un centro de tecnificación y también de formación. Nos desplazamos a Torrejón de Ardoz para saber cómo se va a producir el reparto de los medidores de CO2 que ya están llegando a sus centros educativos. Ignacio Vázquez, su alcalde, nos explica que, una vez descartada la opción de los filtros Hepa, el consistorio decidió invertir en este tipo de aparatos para controlar la calidad del aire de las aulas y así determinar la forma de ventilar las clases correctamente. También visitamos el Centro Penitenciario Madrid I de la mano del sindicato ACAIP. Juan José Rolanía nos da los últimos datos sobre la agresión a una doctora por parte de una interna que estaba en la enfermería y sigue incidiendo en la falta de personal, tanto de médicos como de funcionarios. Desde el sindicato también consideran que las agresiones podrían reducirse si el personal de los centros penitenciarios son considerados agentes de la autoridad, algo que se está negociando. Nos acercamos a la Universidad de Alcalá para conocer la investigación desarrollada en 2 institutos de la Comunidad de Madrid para prevenir o minimizar la violencia de género en las relaciones entre adolescentes. Soledad Andrés y Luana Bruno pertenecen al equipo de investigación que lleva a cabo el proyecto y nos hablan de los 9 dilemas morales que trabajan de forma interactiva en los talleres y que permitirán a los estudiantes convertirse en adultos que luchen contra la violencia de género. La crisis sanitaria ha provocado cambios en los hábitos de consumo puesto que han aumentado las compras online. Esto ha afectado gravemente a las pequeñas librerías, que se han visto también perjudicadas por no poder realizar con normalidad encuentros culturales en sus establecimientos. Luis Compés, propietario de una librería en Alcalá, se ve abocado al cierre de su negocio pero no abandona su actividad como presidente de la Asociación de Escritores de Madrid. Próximamente se habilitará en el barrio de El Chorrillo un espacio que servirá de sede social de la asociación, además de punto de encuentro donde tener tertulias, presentar libros… Hoy con Luis Usero seguimos aprendiendo aspectos de la Inteligencia Artificial, como su aplicación en el mundo de la biología. Los niveles y la velocidad de computación a los que llega no son comparables a los de la mente humana y por eso se ha realizado un avance revolucionario en el problema del plegado de las proteínas.