Más de uno Alcalá 10/05/2021

Tras finalizar el Estado de Alarma solo las zonas básicas con alta incidencia de contagio afrontarán desde ahora restricciones de movilidad y ninguna se encuentra en la zona Este de la región. El gobierno regional apela, una vez más, a la responsabilidad individual para mantener contenido el contagio. Desde ahora, cada día entre las 0 horas y las 6:00 sólo funcionarán las actividades consideradas esenciales pero no existe toque de queda. La hostelería dispone desde ahora de 60 minutos más de apertura debiendo cerrar a las 12 de la noche. El consejero en funciones de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, sostiene que las medidas previstas no generarán merma de seguridad sanitaria ni de control de la pandemia. Ante el anuncio de próximas mejoras en el alcalaíno Parque de S. Isidro, la Asociación de Vecinos Centro- S. Isidro solicita al ejecutivo local que cuenten con ellos para que la reforma abarque las necesidades de los vecinos de la zona. Las fiestas del barrio en honor al patrón de los agricultores se desarrollarán el sábado en el Jardín de las Palabras o Huerto de los Leones con actuaciones de las casas regionales y escuelas de danza, una gimkana y el despliegue de mesas informativas para el tejido asociativo del barrio. El Parque de S. Isidro de Alcalá de Henares aguarda la reforma integral La reserva de remanentes del ejercicio 2020 permitirá afrontar el acondicionamiento del parque. La Asociación de Vecinos Centro S Isidro solicita al ejecutivo local comunicación para que puedan encontrar respuesta en la reforma las necesidades del día a día para los habitantes del barrio. Su presidente, Fernando Salas, propone renovar el kiosco bar y dotar de aparatos de gimnasia al parque. Mañana entran en vigor los nuevos límites de velocidad en ciudades y travesías de toda España. La circulación no excederá en ciudad de 20 km/h en vías de plataforma única de calzada y acera ni de 30 en vías de un único carril por sentido de circulación. Las vías que cuenten con dos o más carriles por sentido de circulación tendrán limitada su velocidad a 30 km/h en el carril derecho y a 40 km/h en el carril izquierdo. 103 establecimientos comerciales de Torrejón de Ardoz participan en la I Feria de Oportunidades “Torrestock”. Los descuentos y ofertas para favorecer la actividad del pequeño comercio se extenderán hasta este próximo domingo16 de mayo. El Real Jardín Botánico Juan Carlos I de la Universidad de Alcalá cumple 30 años y amplia su horario de apertura, lo que posibilita la visita durante las tardes de los sábados, domingos y festivos. La joven taekwondista alcalaína Adriana Cerezo gana el preolímpico en Sofía y consigue su billete para representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio.