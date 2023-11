ALCER Ceuta resalta la importancia de una buena nutrición para pacientes renales

La asociación ALCER Ceuta ha llevado a cabo un taller de nutrición para pacientes renales con el objetivo de concienciar en el empoderamiento así como el equilibrio entre una buena alimentación y el ejercicio físico, utilizando el hotel Ulises como sede para una jornada formativa mientras los usuarios de la entidad comparten sus experiencias en una merienda conjunta. Como plato fuerte, se ha llevado a cabo la conferencia 'Empoderar a los pacientes. Una charla sobre la Dislipidemia' de la mano del doctor especializado en Nefrología, Alejandro Cisneros, quien ha resaltado en primer lugar la ayuda a estos asistentes "en pro y beneficio del acompañamiento de los pacientes con compromiso renal, sin importar cuál sea su condición actual".

El punto principal de la charla han sido la dislipidemia, la hipercolesterolemia y la hipertigliceridemia, patologías que el profesional asegura, actualmente "compromete a una gran parte de la población universal, y que a futuro, va a tener consecuencia desde el punto de vista de comorbilidad de las personas que la padecen hoy y la van a sufrir el día de mañana". "Las personas que tienen hoy en día problemas de triglicérido o problemas de colesterol probablemente no tienen síntomas o signos en este momento, pero a futuro a eso se va a sumar la hipertensión, el compromiso hepático, compromiso pancreático, compromiso renal, compromiso vascular y cardiovascular".

Doctor en Nefrología Alejandro Cisneros | Onda Cero Ceuta

Por ese motivo, y como él mismo ha señalado, una de las intenciones es poder llegar a empoderar a la comunidad sobre los criterios, conceptos y el conocimiento sobre esta patología que es "como estar durmiendo con el enemigo". Y es que no sólo los pacientes renales deben tener esto en cuenta, si no toda la comunidad ya que, aunque no la padezcamos, podemos estar predispuestos a ella.

Todos tienen un papel fundamental, empezando por educar en casa, con una serie de recomendaciones "lo que se tiene que hacer es que uno como padre debe desde muy pequeño a nuestros hijos educarlos, porque si tú educas hoy, mañana esa persona no va a sentir que hace una dieta, sino que está siguiendo unas reglas que aprendió en su juventud o en su niñez y, por lo tanto, va a llevar una vida mucho más sana porque el quien antes actúa, pues evita a largo plazo la complicación de estas patologías".