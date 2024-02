Vitor Roque li dona una alegria a Xavi (1-0)

Victòria i prou. Una més per la mínima (1-0). El Barça en va tenir suficient amb el primer gol de Vitor Roque amb la samarreta blaugrana per superar un combatiu Osasuna, que va buscar la victòria fins al final tot i quedar-se amb un home menys per l'expulsió d'Unai García al minut 67. Lamine Yamal va tornar a ser el més incisiu en atac durant tot el duel, però es va trobar molt sol.

La història del partit va canviar al minut 62, quan va saltar al terreny de joc Vitor Roque, de només 18 anys. L'ex jugador de l'Atlético Paranaense va aprofitar una assistència amb l'exterior de Joao Cancelo per donar tres punts d'or al Barça, en el primer partit des de la notícia de la marxa de Xavi a final de temporada. Un partit gris del Barça acolorit pel somriure de Vitor Roque.