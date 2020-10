Torra cobrará como ex president más que Pedro Sánchez

Quim Torra va a mantener el sueldo y los honores de expresidente ya que la fiscalía no se ha opuesto durante la vista oral de este miércoles.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña especifica los cargos públicos que Quim Torra no puede ostentar por inhabilitación, pero no concreta nada sobre los honores. Además, el Ministerio Público no se ha opuesto a que conserve el sueldo de expresidente.

La Fiscalía no se ha opuesto a que Torra mantenga estos honores de ex president de la Generalitat, y por tanto los mantendrá junto al salario, y es que el fiscal considera que la retribución económica que reciben los expresidentes no se puede entender como un honor sino una forma de evitar que quienes han ocupado el cargo pasen a trabajar en la empresa privada.

El Tribunal Supremo condenaba a Torra a año y medio de inhabilitación especial por desobedecer de forma "contumaz y obstinada", a la Junta Electoral Central ya que incumplió la orden de retirar una pancarta a favor de los presos políticos por el procés independentistas. Aunque ya no pueda ostentar el cargo, ha pasado a manos del vicepresidente, Pere Aragonès.

La ley del 2003 que regula el estatuto de los expresidents de la Generalitat establece que tendrán derecho a percibir el 80% de su sueldo, es decir, que de los 153.235 euros que cobraba como President pasa a cobrar 122.500 euros al año durante 14 meses que es la mitad de tiempo que ha estado como president, muy por encima de lo que cobra Pedro Sánchez, un total de 82.978 euros.