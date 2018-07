T'expliquem com respira la ciutat durant l'estiu

Durant tot el mes d'agost José Miguel Cruz i Josep Puig capitanejaran el programa dels migdies d'Onda Cero Catalunya. Tot, per escoltar com respira l'estiu als carrers. Sense perdre el fil amb l'actualitat, el programa també es mourà per les festes, els musicals i els concerts, que són un clàssic de cada estiu. L'espai es continuarà nodrint de diferents col·laboradors durant aquestes setmanes. Hi haurà temps per a propostes musicals, per pujar a la màquina del temps, per fullejar llibres i per continuar coneixent curiositats de Barcelona.

L'espai s'emet de dilluns a divendres entre les 12:30h i les 14h i compta amb la col·laboració de le redacció d'informatius i la redacció d'esports d'Onda Cero Catalunya, que no descansen a l'estiu amb l'objectiu de mantenir puntualment informats els oients.