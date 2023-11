La Residència de Reus haurà de deixar l'edifici actual mentre s'hi fan obres de reforma perquè presenta "problemes estructurals" que fan que la intervenció no es pugui dur a terme sense risc per als residents, segons ha informat el Departament de Drets Socials. Ja s'ha informat les famílies i els treballadors sobre els informes tècnics que expliquen la necessitat d'aquest trasllat temporal.

Departament i plantilla coincideixen que cal prioritzar que el màxim nombre de residents estiguin junts i que puguin triar on anar. Drets Socials ha reiterat el compromís de mantenir la residència pública "amb tots els llocs de treball" i de trobar una solució definitiva sobre la nova ubicació abans d'acabar l'any.

Una de les possibilitats és llogar les instal·lacions d'una residència nova i buida que hi ha a Reus mateix. El Departament està negociant amb la propietat, però admet que és una negociació "complexa" i que cal preveure altres escenaris. Una altra possibilitat és el trasllat a la residència pública de la Mercè de Tarragona, a unes habitacions que estan per estrenar, i a la residència municipal Horts de Miró de Reus. Entre un i altre centre cabrien el 90% dels residents i la resta s'ubicarien en places públiques d'altres residències del mateix Reus o de la rodalia. Un 15% dels usuaris, informa Drets Socials, han manifestat de manera informal la preferència per aquesta darrera opció.

A partir d'ara es constituirà un període negociador amb els treballadors i una comissió mixta entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de Reus per trobar la solució definitiva. També es començaran a recollir de manera formal les preferències de residents i famílies per al trasllat temporal del centre.

Els trasllats dels residents, que es faran en grups petits i de manera gradual, començarien la segona quinzena de gener i duraran "el temps necessari" per fer-los amb la màxima garantia per al benestar dels residents.