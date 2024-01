Mor una persona en l'incendi d'una caravana a Flix

Una persona ha mort en l'incendi d'una caravana a la partida Mont-redons de Flix, a la Ribera d'Ebre, a prop del km 2 de la T-741. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 22.40 hores d'aquest diumenge i en arribar al lloc de l'incendi van veure que el foc estava totalment desenvolupat i van ser informats de la possible presència d'una víctima a l'interior.

Els efectius desplaçats, amb dos vehicles d'aigua i un de comandament amb el sotscap de coordinació territorial, van procedir amb l'extinció de l'incendi. A les 23.11 hores van donar-lo per estabilitzat i van fer recerca de la víctima, la qual van localitzar sense vida a l'interior d'una de les caravanes cremades.

En total, el foc va cremar dues caravanes, diverses estructures de fusta adjacents i ampolles de butà, les quals presentaven fuita activa amb foc a la vàlvula de sobrepressió.

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació de les causes de l'incendi, i, aquest matí, han dut a terme l'aixecament del cos i posteriors tasques per identificar a la víctima. D'entrada no hi hauria inidicis de criminalitat però esperen els resultats de l'autòpsia.