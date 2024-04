L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí limita a 90 litres per persona i dia el consum d'aigua

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha aprovat un seguit de mesures d'emergència per abordar la situació de sequera. Entre aquestes hi ha la limitació de consum de 90 litres d'aigua per habitant i dia per a l'ús domèstic. També s'ha prohibit l'ús d'aigua potable per a diverses activitats, com omplir més d'un 20% el volum de les piscines, així com el reg de jardins, zones verdes i horts, llevat que sigui per a la supervivència d'arbres i plantes, i amb una quantitat mínima d'aigua, utilitzant mètodes com el reg gota a gota o regadores. A la vegada, es faran talls diaris temporals en el subministrament, de manera preferent entre les 20 hores i les 10 hores de l'endemà.

També es prohibeix l'ús d'aigua potable provinent de la xarxa municipal per netejar tota mena de vehicles, carrers, façanes i similars. Les fonts públiques d'aigua potable continuaran tancades. El consistori ha informat que aquestes mesures s'aplicaran de manera immediata i s'acompanyaran de campanyes de sensibilització per a la població, amb l'objectiu de fomentar l'estalvi d'aigua i la substitució del seu ús en aquelles activitats que no requereixen aigua potable. Els consums que superin les limitacions establertes tindran la consideració de "consums excessius".

L'Ajuntament també requerirà plans de reducció de consum als grans usuaris d'aigua, en aquest cas als titulars que superin el 10% del consum total del municipi o un consum anual superior a 10.000 m3 i s'intensificaran els controls per garantir el compliment d'aquestes mesures per part del personal de la brigada i el servei de vigilància municipal.