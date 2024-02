La intel·ligència artificial a les escoles

El projecte 'AI Skills Lab' de la Universitat Rovira i Virgili ha començat a introduir aquest curs la intel·ligència artificial a les aules d'onze centres educatius del Camp de Tarragona. La iniciativa busca formar el professorat en aquesta nova tecnologia per què la puguin utilitzar per crear continguts educatius i gestionar el centre. Així, mensualment tenen sessions virtuals amb experts d'abast mundial que els orienten i els donen claus per introduir la IA al centre.

"És una tecnologia que tenim en àmbits de la nostra vida. Pensem que era important acostar-ho a l'educació perquè allò que passa a la vida no pot quedar lluny del que passa a les escoles", comenta Mar Camacho, doctora en tecnologia educativa, professora del departament de Pedagogia de la URV i directora del projecte. Es tracta d'una intervenció pionera que de moment està tenint bons resultats, segons valoren els impulsors. Entre els centres seleccionats hi ha escoles de primària, instituts de secundària i instituts de Formació Professional.

De retruc, també permet a l'alumnat iniciar-se amb alguns programes i aplicacions, fet que els permet en alguns casos desenvolupar la seva creativitat i aplicar-ho als seus projectes.

Entre les aplicacions que fan servir hi ha ChatGPT, que l'utilitzen "com un assistent que ajuda en la part més burocràtica de la feina", com ara la creació de documents. Però una de les que més ha sorprès professorat i alumnat és Stable Diffusion, una eina que permet generar imatges a partir d'indicacions que li dona l'usuari.

Amb tot, tant des la URV com des dels centres són conscients que la IA és una tecnologia encara força desconeguda, amb potencial però també amb riscos. En aquest sentit, també treballen en la conscienciació a l'alumnat per fer-ne "un bon ús".