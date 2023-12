Els Mossos investiguen les amenaces de bomba a tres escoles internacionals

Els Mossos d'Esquadra investiguen les amenaces de bomba per escrit que han rebut tres escoles internacionals del Camp de Tarragona aquest cap de setmana. Es tracta dels centres del Liceu Francès de Reus, l'Escola Internacional de Salou i l'Escola Britànica del Catllar.

Després de fer les pertinents comprovacions i inspeccions, que han sigut "negatives", els Mossos confirmen que es tracta d'una falsa alarma i no han donat indicacions per tancar cap centre educatiu. S'ha obert una investigació per determinar l'autoria de les amenaces.

Hi ha una vintena més de centres educatius arreu d'Espanya que han rebut els escrits amb les amenaces, que també investiga la Policia Nacional.