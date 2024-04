Dos morts i dos ferits greus en un xoc frontal entre dos turismes

Dos persones van morir i dues més van resultar ferides greus aquest dijous a la nit en un xoc frontal entre dos turismes a la T-310 a Riudoms, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 22:29 hores per un sinistre al quilòmetre 4,7 de la citada via.

Per causes que s'investiguen, es va produir un xoc frontal entre dos turismes. Com a conseqüència del sinistre, el conductor i el passatger davant d'un dels vehicles van morir. Es tracta de M.B., de 38 anys i veí de Reus; i I.EO., de 27 anys. A més, el passatger posterior del mateix turisme i el conductor de l'altre van resultar ferits greus i van ser traslladats a l'Hospital Joan XXIII.

Amb aquestes víctimes són 32 les persones mortes en accident de trànsit aquest 2024 a la xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya.