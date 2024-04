Detingut un instal·lador de fibra òptica per robar 2.500 euros

Els Mossos d'Esquadra han detingut un instal·lador de fibra òptica com a presumpte autor del robatori d'una guardiola d'un domicili a Cambrils. L'home, de 39 anys, va acudir amb un altre operari per instal·lar el servei que havien contractat els propietaris de la casa amb una companyia privada. Durant el matí tots dos van estar treballant en una de les habitacions on havia la guardiola a la vista, segons la víctima. Quan van marxar, la guardiola amb 2.500 euros havia desaparegut. D'entrada, els operaris van negar saber què havia passat amb l'objecte a preguntes de la propietària. Fins i tot els va anar a buscar fora de casa, quan recollien els estris, però un d'ells havia marxat.

Agents dels Mossos d'Esquadra van escorcollar la furgoneta dels treballadors però la guardiola no va aparèixer. Tot i així, van continuar fent indagacions fins que la tarda del mateix dia, l'operari que havia marxat del lloc, va reconèixer a comissaria que havia furtat la guardiola. Segons va explicar, l'havia amagat en una de les arquetes de telefonia situada a la via pública.

L'home va ser detingut per un delicte de furt i va quedar en llibertat el mateix dia amb l'obligació de presentar-se al jutjat d'instrucció que instrueix la causa el dia prèviament establert. La guardiola va ser retornada a la seva propietària amb tots els diners a l'interior.