CSIF exigeix més cessaments per la mort de la cuinera de Mas d'Enric

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) torna a exigir que es depurin responsabilitats per l'assassinat de la cuinera del centre penitenciari de Mas d'Enric. El sindicat assegura que la seva mort va ser "el resultat d'una sèrie d'errors i negligències que no es poden ignorar: inacció i favoritisme, manipulació de procediments, incompliment de normatives, manca de supervisió i de responsabilitat institucional", ja que el pres tenia un "historial de mala conducta recent" i va rebutjar participar en els programes de rehabilitació. Per això, reclamen el cessament de la subdirectora i dels comandaments de la Junta de Tractament pel fet que no van consultar a "l'equip corresponent" sobre el seu risc de reincidència.

Segons el CSIF, el reclús no va acceptar ni un sol Programa Individual de Tractament en tot el temps que va estar a la presó i tampoc va pagar la responsabilitat civil de l'assassinat de la seva víctima anterior. Tot i això, expliquen que va ser assignat com a encarregat de cuina, en "un lloc de confiança i ben remunerat".

"Després d'agredir un altre intern a finals de l'octubre passat, l'home només va passar unes hores al mòdul de sancionats. Es va beneficiar d'un tracte de favor evident per part de la direcció i el cap de cuina, ja que se li va permetre tornar al seu lloc de treball gairebé immediatament", denuncien des del sindicat en un comunicat.