La bandera espanyola tornarà a onejar a Montblanc

L'Ajuntament de Montblanc acatarà la sentència del jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona i tornarà a col·locar la bandera espanyola a l'edifici del consistori. Les tres banderes, catalana, espanyola i la del municipi, lluiran al balcó abans del 15 de febrer.

L'alcalde Oriol Pallissó ha dit que és hora de "deixar de banda el simbolisme polític" i ha assegurat que amb la decisió d'executar la resolució judicial no "traeix" els seus principis republicans: "No sé si soc un actiu o no, però la inhabilitació no la vull assumir". Ell i el secretari municipal s'enfronten a la inhabilitació per un delicte de desobediència greu.

En la sentència, la magistrada recordava que segons la llei la bandera espanyola ha de tenir "la mida reglamentària i quan comparteixi espai amb altres banderes oficials, aquestes no han de ser d'una mida superior a la d'Espanya". A la vegada, repassava els fets anteriors, pels quals des del consistori, aleshores encapçalat per Josep Andreu, s'havia respost a unes primeres interlocutòries col·locant una bandera espanyola en un lloc que no era predominant.