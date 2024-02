Arrenca el judici contra l'exgerent de l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí

L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar l'exgerent de l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí acusat d'agredir sexualment una treballadora, amb ceguera total. Fiscalia li demana 18 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual i li reclama 50.000 euros de responsabilitat civil, tant a ell com a l'Ajuntament de l'Espluga. L'acusació particular fa la mateixa petició.

Els presumptes tocaments i agressions sexuals es van produir entre el desembre de 2015 i el juny de 2016, segons el fiscal. La dona va denunciar els fets el juliol de 2016. La víctima ha declarat a porta tancada a través de videoconferència en la primera jornada. Després, ha estat el torn de la seva mare, la qual ha assegurat que la seva filla mai li va explicar que patia agressions sexuals.

En la primera jornada del judici, hi havia previstes les declaracions de més testimonis, entre elles, les de l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal. Tot ells declararan, finalment, aquest dimecres. A conseqüència del retard de la sessió d'aquest dimarts, el tribunal ha decidit habilitat un dia més de judici. En concret, s'ha previst celebrar la tercera jornada el pròxim dia 26 de febrer, quan previsiblement, declararà l'acusat, ja que ha demanat ser l'últim a fer-ho.