3 de febrer: Salou presenta el seu Cós Blanc més espectacular

La Festa Major d’Hivern arriba, aquest dissabte, 3 de febrer, al seu punt àlgid, amb la celebració del Cós Blanc, un acte que atreu milers de persones i que enguany estrena ubicació al passeig Jaume I de Salou, on les carretel·les i les colles exhibiran les seves disfresses i tematitzacions, en un ambient de festa i gaudiment col·lectiu.

Cal destacar que els canvis de la Festa Major d’Hivern d’enguany estan pensats, en tot moment, per garantir la seguretat de les persones, sense perdre l’essència de la tradició. La principal novetat és que el gruix de les activitats i actes es desenvolupa al passeig Jaume I, on hi ha instal·lat l’envelat, amb capacitat per a 2.500 persones.

Aquest dissabte, a partir de les 19 hores, s’iniciarà l’espectacle del Cós Blanc, amb el recorregut pel passeig Jaume I, c. Illes Balears, c. Major, c. Girona i finalització al passeig Jaume I.

Enguany, la Festa Major té un marcat caràcter inclusiu, amb una zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda, durant l’espectacle del Cós Blanc. Estarà ubicada al pg. Jaume I, cantonada amb el c. de Joan Miarnau Ciurana. Igualment, el pàrquing de zona blava del c. Major, cantonada amb Illes Balears, estarà destinat únicament i exclusiva per a aparcament i vehicles amb mobilitat reduïda.

També, Salou vetlla per unes festes lliures d’agressions i discriminacions masclistes i lgtbifòbiques. Per això, a l’envelat, s’ha posat en funcionament un punt violeta i multicolor d’atenció, les nits del 26 i 27 de gener, el qual continuarà l’1, 2 i 3 de febrer; i durant el dia del Cós Blanc.

El dissabte, al matí, a partir de les 10.30 h, amb la participació de 28 colles festives, hi haurà la cercavila de lluïment de carretel·les. Aquesta sortirà des del carrer Advocat Gallego i farà un recorregut per la Via Roma, el carrer Barcelona, el carrer Sínies, el carrer Ciutat de Reus, i altre cop Via Roma i carrer Barcelona, fins arribar al carrer Major.

Aquesta cercavila festiva inclou balls per part de les colles, que són avaluades per un jurat que tindrà en compte diversos paràmetres, com la disfressa, la coreografia, la decoració de la carretel·la etc. En aquest sentit, s’atorgaran uns premis als primers classificats.

Més de 70 actes

El programa de Festa Major d’enguany compta amb més de 70 activitats lúdico-festives, de caràcter gratuït, organitzades per a tots els públics i edats, on la cultura tradicional i popular hi tenen un paper destacat.

La participació de les associacions i entitats locals és fonamental per a l’èxit d’aquesta festa genuïnament salouenca, ja que la seva contribució és molt valuosa.

Les colles, amb l’orquestra Nueva Alaska, ocuparan l’envelat el dijous, 1 de febrer, a les 23 h, on s’oferirà el tradicional ball. Aquesta mateixa nit, se celebrarà la gran festa disco colles FM’24.

El divendres, 2 de febrer, a les 17.30 h, està programada la gran festa del Cós Blanc Xic’s. Les portes de l’envelat s’obriran a les 17 h i romandran obertes fins a esgotar l’aforament. El mateix divendres, a les 19 h, a la Torre Vella, s’inaugurarà l’exposició d’artistes locals de Salou. A les 23 h, hi haurà el gran ball amb l’Orquestra Swing Latino; i a les 03 h, el Cós Blanc Night.

En relació a altres canvis, també, de l’1 a 3 de febrer, entre les 12 i les 23 h, al primer tram del passeig Jaume I, hi haurà L’espai de la festa, amb més d’una vintena d’stands amb terrasses, música i animació. I la Fira Xic’s, oberta fins al 5 de febrer, oferirà, al passeig Jaume I, atraccions i diversió per als petits, amb una rebaixa a totes les atraccions el mateix dia 5.

El diumenge, 4 de febrer, a les 17 h, hi haurà el concert de Festa Major amb l’Orquestra Nova Blanes. A les 18.30 h, per diferents carrers del centre de Salou, es podrà gaudir d’un espectacular correfoc, amb la intervenció dels Diables Maleïts, les Bruixes Latemó, el Xaloc i la Morena de Salou, amb colles convidades. A les 20 h, al carrer Advocat Gallego, Castell de focs fi de festa. I a les 20.30 h, ball amb l’Orquestra Metropol.