Decidim on fem el dinar de final de temporada. Parlem del concurs de focs de Tarragona, que no hem vist. Aprofitant que no està César, debatem sobre el tema proposat per ell: artistes que han fet carrera en grup i en solitari. Millor junts o separats?

Noemí ens recomana un film clàssic. Escoltem Joaquín Sabina i acabem amb les recomanacions setmanals.