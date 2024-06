Al tema proposat per César responem parlant de com el cinema intenta innovar per atreure públic a les seves sales, de Pixar, parcs temàtics, esports i cuina. Sobre la qüestió plantejada per Carrasco, ni una paraula.

Noemí ens recomana un film clàssic. Escoltem David Gilmour i acabem amb les recomanacions setmanals.