Repassem la obra de Marías i el seu amor per les pel·lícules. Debatim sobre les aportacions de Godard al cinema i la seva figura. Comentem la selecció d'Alcarràs per representar Espanya als Oscars i la decisió d'Almodóvar de no continuar amb el projecte de "Manual para mujeres de la limpieza".

Noemí Guillermo ens porta, un divendres més, la seva recomanació de cinema clàssic. Acabem escoltant a Charles Aznavour i amb les propostes de la setmana.