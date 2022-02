La Tertulieta. Capítol 236

L'actualitat mana i, malauradament, ens porta a parlar de pel·lícules i llibres que ens traslladen a l'interior d'una guerra. Com fotografien el dia a dia del conflicte, a les trinxeres amb els soldats com a protagonistes, o als carrers d'una ciutat qualsevol, assetjada, i on els seus habitants miren de sobreviure. A la llista apareixen llibres com Vida y destino, La piel, A sangre y fuego, Por quién doblan las campanas,... i films com Senderos de gloria, En tierra de nadie, Trampa 22, Apocalypse Now,...

Estrenem espai amb Noemí Guillermo, que tots els divendres ens portarà una mostra de cinema clàssic. Avui, Los mejores años de nuestra vida.