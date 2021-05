La Tertulieta. Capítol 202

La Guerra Freda, escriptors que prèviament han sigut espies, la barreja d'alcohol i lletres,... ingredients que apareixen en la nostra conversa sobre els llibres d'espionatge. Com el context vital i històric formen part d'aquest món. No volíem però finalment citem algunes sèries i pel·lícules d'agents secrets. Cantem Mary Poppins per ordre de David Serra i acabem amb les recomanacions culturals de la setmana.