La catedral de Tarragona recuperarà la capella de Santa Tecla la Vella i el seu jardí amb una actuació que tindrà un pressupost de 24.000 euros. Aquest espai patrimonial era el cementiri de la ciutat entre els segles XII i XIX i, des de llavors, ha estat el magatzem lapidari del Museu Diocesà.

Els treballs de documentació, trasllat i conservació de les restes patrimonials van començar la setmana passada i estaran enllestits el pròxim febrer, un cop s'hagi arranjat la jardineria, rehabilitat la capella i museïtzat el recinte.

Els intents per reobrir l'espai van començar fa un segle i, ara, en el marc de la commemoració de Santa Tecla 700, es farà realitat. Així, es preveu la seva reobertura al mes de març de l'any que ve.

En la presentació del projecte de recuperació d'aquest espai, el director de Museu Diocesà de Tarragona, Andreu Muñoz, ha explicat que aquesta intervenció es fa en paral·lel a l'habilitació del futur Museu Diocesà al recinte catedralici i que la iniciativa vol recuperar la capella de Santa Tecla la Vella per la ciutadania, museïtzant l'espai com a referencial per explicar la història del món funerari paleocristià.

En el projecte hi participen l'Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona, la Generalitat, la Catedral i el Museu Diocesà.