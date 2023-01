S'enfronta a 43 anys de presó per abusar i agredir sexualment la filla de la seva parella

L'Audiència de Tarragona jutja un home per abusar i agredir sexualment la filla de la seva parella durant divuit anys. L'acusat, en presó preventiva des del novembre de 2019, s'enfronta a 43 anys de presó pel delicte continuat d'agressió sexual a una menor de setze anys, per abús sexual i també per un delicte continuat d'abús sexual a menors. El fiscal detalla que el padrastre va començar a abusar de la menor quan tenia sis o set anys.

En paral·lel, l'investigat va abusar de dos amics de la seva filla, quan aquests tenien dotze i vuit anys. Els fets van passar quan els germans es van quedar a dormir a casa de l'investigat després d'una festa de final del curs escolar.

L'altra acusada, mare de la víctima principal, està acusada d'un delicte d'omissió del deure de denunciar i el fiscal li demana 20 mesos de multa amb una quota diària de deu euros.