El sector petroquímic de Tarragona celebra l'aprovació de les xarxes tancades

L'Associació Empresarial Química de Tarragona celebra el reial decret, aprovat pel Consell de Ministres, que regula la implantació de xarxes tancades de distribució elèctrica a Espanya, una normativa que ha trigat catorze anys – la directiva europea és de 2009-.

El govern central ha determinat el procediment i els requisits per donar autoritzacions administratives per a les xarxes tancades, un element "per augmentar la competitivitat de les empreses" que podran "reduir costos energètics en compartir un mateix punt d'accés al sistema elèctric".

L'AEQT lamenta, però, el greuge patit respecte dels competidors europeus durant anys i demana concrecions sobre com s'aplicarà i com es redueixen els peatges.

Les xarxes de distribució tancades subministren energia a una zona industrial i permeten agregar petits consumidors amb diverses tensions de xarxa com si fossin un únic gran consumidor. A cada xarxa pot participar fins a 100 consumidors no industrials si tenen relació amb les indústries, estan dins la xarxa o adjacents i representen més del 2% del consum elèctric total.