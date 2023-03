Rebaixa de divuit a onze anys de presó a dos condemnats per violació

La Secció Segona de l'Audiència ha estimat el recurs de la defensa de dos homes condemnats a divuit anys de presó cadascun per violació i cooperació necessària per a agressió sexual rebaixant la pena final a onze anys. L'executòria dictada pels magistrats aplica les penes previstes en la nova llei del "només sí és sí", com a més favorable per al condemnats, i les revisa en tots dos casos situant-les en la forquilla més baixa perquè en la comissió dels fets "no s'aprecia una violència excessiva". Tots dos van ser condemnats originalment, en una sentència de febrer de 2022, a dotze anys de presó, per violació, i sis anys més per cooperació necessària.

La revisió de penes de l'òrgan judicial amb l'aplicació de la nova llei del "només sí és sí" és una de les quantitativament més importants acordades pels òrgans judicials durant els últims mesos. L'executòria feta pública accepta l'argument del "canvi del marc punitiu" que s'ha produït amb l'aplicació de la llei recentment aprovada. Les penes per violació, que eren anteriorment entre dotze i quinze anys segons el codi penal, passen a una forquilla de set a quinze. Les de cooperació per a agressió sexual es rebaixen dels entre sis i dotze anys als entre quatre i dotze.

Els fets pels quals van ser condemnats els dos homes van tenir lloc el 17 d'agost de 2020 en les proximitats de la discoteca City Hall de Salou. De matinada, van trobar un grup de persones, entre els quals, es trobava la víctima. Ella i un dels condemnats es van apartar i van començar a intimar fins que l'home la va violar bruscament. L'altre acusat va aparèixer poc després i es va afegir a l'agressió sexual de comú acord amb l'altre.