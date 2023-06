Propietaris del delta de l'Ebre demanden l'Estat per la seva inacció

Un grup de 22 propietaris de propietats agrícoles del litoral nord del delta de l'Ebre ha demandat l'Estat per exigir-li responsabilitats davant del que consideren "inacció" a l'hora de defensar l'espai davant dels problemes de regressió, subsidència i salinització fruit de la gestió del riu durant els últims 60 anys.

La demanda, presentada davant l'Audiència Nacional, incorpora una petició de responsabilitat patrimonial que xifra en 22 milions d'euros els perjudicis econòmics pels propietaris d'aquestes finques -en termes de pèrdua de terreny i producció-, una xifra que eleven a 600 milions a tot el Delta.

Els propietaris reclamen a l'Estat "solucions reals efectives i ràpides mitjançant les quals s'aconsegueixi el cessament immediat de la situació actual" de regressió i increment de la salinitat, dotant "dels cabals líquids i sòlids suficients al tram final del riu".

La resposta inicial del Ministeri per a la Transició Ecològica a la reclamació, segons la lletrada dels denunicants, va ser "a banda de no fer actuacions, no donar resposta", fet que ha precipitat la demanda arran del "silenci administratiu".