Problemes en la descàrrega de vaixells al port de Tarragona

Segons Pere Borrell, president de l'Associació Catalana de Fabricants d'Aliments Compostos, han assegurat que si aquesta setmana no es recupera el ritme habitual de descàrrega dels vaixells hi haurà trencaments d'estocs que afectaran la cadena alimentària, especialment a Catalunya, Aragó i País Valencià.

Borrell ha indicat que "si el Port de Tarragona no treballa a un ritme normal d'entre 200.000 i 300.000 tones per setmana no es podran fabricar pinsos i els animals no podran menjar". Tal com ha alertat, això suposaria "un problema de benestar animal greu" però també afectaria econòmicament la resta de la societat. Segons ha indicat, entre Catalunya i Aragó hi ha uns 20 milions d'animals en granges, que suposen un 60% del global d'Espanya.

Aquest endarreriment en les operatives fa que hi hagi uns set vaixells fent cua per descarregar a l'entrada del Port de Tarragona. I, de retruc, centenars de camions esperant rebre la mercaderia. Molts d'aquests vehicles són d'empreses fabricants de pinsos. Esperen el blat de moro que arriba principalment de Brasil per transformar-lo en menjar pels animals.

El conflicte laboral dels estibadors fa anys que s'arrossega. La Unió Europea va exigir canvis en les societats portuàries de l'Estat per liberalitzar la professió, que durant més d'un segle ha funcionat com una mena de mutualitat en la qual els treballadors tenien bona part del control de l'estiba. En el cas del Port de Tarragona els empleats treballen pel Centro Portuario de Empleo ESTarraco. Aquesta societat està formada per cinc empreses que, per tal d'adequar-se a la normativa estatal i europea, n'han acordat la dissolució i així ser elles les que contractin directament els professionals. Això també obre la porta a que altres companyies puguin entrar al sector.

Segons han indicat en un comunicat, han ofert a tots els treballadors del CPE -uns 126- la subrogació dels contractes en les mateixes condicions salarials, laborals i mantenint-los l'antiguitat. Tot i això, sembla que els treballadors no hi acaben d'estar d'acord. Diverses fonts coneixedores de la problemàtica coincideixen a explicar que des de fa uns dies alguns estibadors estarien fent "una mena de vaga de zel", amb la qual cosa el ritme de descàrrega dels vaixells seria més baix. Algunes fonts de companyies navilieres ho fixen en un terç de l'habitual. Per aquesta setmana hi ha prevista una reunió entre el sindicat d'estibadors i les empreses contractants per mirar de desencallar la situació.