PortAventura en venda

KKR i Investindustrial han posat en venda PortAventura World per uns 1.000 milions d'euros, segons informa el diari Cinco Días.

Els fons de capital de risc comencen a albirar que, amb la recuperació post pandèmia, se'ls obre una finestra d'oportunitat per vendre a bon preu.

Tal i com indica el diari econòmic, Investindustrial i KKR porten un temps preparant la venda de PortAventura, encara que el procés encara es troba en una fase preliminar. Tot apunta a que encarregaran el procés de venda a JP Morgan, que ja va liderar el refinançament. La decisió no estaria del tot presa, encara que tot apunta que és un dels processos de venda que es comencen a perfilar per a l'any pròxim.