El Port de Tarragona reivindica el seu paper a la segona àrea metropolitana de Catalunya

Segons Garreta, la infraestructura és "indispensable" perquè l'àrea metropolitana de Tarragona "funcioni", tant en l'àmbit de la indústria química, com del turisme, del sector serveis, de la recerca a través de la Universitat Rovira i Virgili i des de la vessant cultural.

Així ho ha exposat el president de l'ens aquest dimarts en una conferència al Palau Robert, on ha desgranat els eixos del pla #Ecoport2027 i les accions que duu a terme el port en la transició energètica a Catalunya. Garreta ha resumit amb un "tenim pressa" per adaptar el port i la seva operativa al canvi climàtic. "El rumb ha de passar per la descarbonització de l'activitat portuària", ha insistit.

En la conferència, Garreta ha explicat que la concessió per a la terminal ferroviària de La Boella es signarà al novembre. Es tracta d'un projecte de col·laboració público privada que suposarà una inversió de 25 milions d'euros. Està liderat per BASF i nou empreses logístiques que han mostrat un "interès renovat" per impulsar aquesta infraestructura.