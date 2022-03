La pèrdua del turisme rus

Per al territori el visitant de Rússia i dels països del voltant és un dels mercats importants. Tot i que el visitant rus en els darrers anys ha perdut presència, el 2019 es mantenia com el tercer turisme internacional més important a la província, per darrere del visitant francès i el britànic.

Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, ha afirmat que quan esclata un conflicte com l'actual, el turisme és ressent i que serà molt difícil tant per al turista rus com per a l'ucraïnès poder moure's. Amb tot, al turista rus enguany tampoc se l'esperava a causa de les normatives sanitàries, ja que hi ha una baix índex de vacunació i Europa no ha validat la vacuna russa Sputnik.

La guerra, però, no altera les previsions turístiques de l'estiu a Costa Daurada i Terres de l'Ebre que, malgrat la manca d'aquest mercat, es presenten bones.