Medi Ambient assegura que la qualitat de l'aire a Tarragona és bona malgrat la fuita de nafta

Els tècnics del Departament han fet mesuraments a l'interior de la companyia i als seus voltants i han assegurat que els nivells dels contaminants – sulfhídric i compostos orgànics volàtils- han donat valors per sota dels límits permesos.

Segons el responsable de l'Oficina de Gestió Ambiental dels serveis territorials, Pere Poblet, el valor màxim de sulfhídric s'ha xifrat en quinze micrograms per metre cúbic. El límit legislat és de 100, ha indicat Poblet.

Per la seva banda, en un comunicat, Asesa "lamenta les molèsties" causades per la fuita de nafta, que va ser de 150 m3 "que van quedar continguts en el sistema corresponent". Alhora, han indicat que estudia les causes del sinistre i que la primera hipòtesi apunta a "les pluges torrencials registrades el 23 de setembre", si bé "fins que no es completi aquesta anàlisi no es podran determinar".

Per altra banda, la CUP demanarà explicacions a la secretaria d'Acció Climàtica sobre aquest incident. La formació ha qualificat de "greu" la situació i ha criticat el paper de Protecció Civil i d'Acció Climàtica "minimitzant l'episodi".

Des del consistori, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha afirmat que ha expressat la seva "insatisfacció" per la gestió de la comunicació a la delegada del Govern a Tarragona, Teresa Pallarès, i ha demanat "fer una lectura menys literal del protocol" per informar la població.