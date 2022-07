Llum verda al procés d'eutanàsia pel pistoler de Tarragona

En l’auto judicial, la magistrada al·lega que el procés no requereix autorització judicial i que la llei no regula els casos amb persones implicades en processos judicials oberts. Així, remarca que el no pot decidir sobre el procés, i que pel contrari, li pertoca a la Comissió de Garantia i Avaluació.

Prèviament, el sindicat policial USPAC havia presentat un escrit per demanar l’aturada del procés d'eutanàsia de l’home fins que no se celebrés el judici per obrir foc contra els seus excompanys de feina en una oficina de Tarragona, i que finalment va ser abatut pels mossos en una masia de Riudoms.

D’altra banda, està previst quel'acusat declari per primera vegada aquest dilluns a l’hospital penitenciari de Terrassa.