La llei del "només sí és sí" suposa, a Tarragona, la revisió d'una dotzena de procediments

De la dotzena de revisions, s'han rebaixat set penes i s'ha deixat en llibertat un condemnat. Són dades "parcials" donades des del Palau de Justícia de Tarragona pel president de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Per altra banda, Barrientos ha reclamat la creació d'un jutjat penal a Tarragona per poder assumir els més de 500 procediments que entren anualment. Actualment, la demarcació en té cinc jutjats, però el president del TSJC considera que se'n necessiten dos més. "Ens donaríem per satisfets si se'n crea un", ha afirmat. El volum òptim són 400 assumptes anuals.

Els assenyalaments dels judicis a l'Audiència de Tarragona acumulen entre dos i tres anys de retard, fet que se li suma que la secció segona només disposa d'un magistrat titular dels cinc, ja que quatre estan de baixa i una plaça està vacant. Per això, han aprovat una comissió de servei per traslladar-hi una jutgessa.