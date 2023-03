Una jove denuncia abusos sexuals i identifica l'autor a comissaria quan era custodiat per altres fets

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge al vespre un jove per uns suposats abusos sexuals a Reus, després que la denunciant l'identifiqués mentre esperava per posar la denúncia a comissaria i quan el sospitós estava custodiat per la policia per una baralla al carrer.

La noia estava a l'interior del seu cotxe, aparcat al Camí de Riudoms, i dos joves van entrar-hi. Un al seient del copilot i l'altre al seient del darrere, i van agredir la jove. Segons va explicar la noia, el noi que va seure al seu costat va ser qui li va fer diversos tocaments. En el moment dels fets diverses persones estaven passejant a la zona i la víctima va poder demanar auxili. En aquell moment, els dos joves van aconseguir fugir corrents del lloc dels fets.

Quan la noia era a la comissaria dels Mossos a Reus i mentre esperava per fer la seva gestió, una patrulla va arribar amb un jove detingut per haver agredit diversos menors a la via pública, sense motiu aparent. Uns fets que havien tingut lloc minuts abans a la plaça de la Llibertat i quan els Mossos d'Esquadra van obtenir les dades del jove, de 23 anys, van comprovar que tenia ja més d'una desena d'antecedents. Quan van entrar amb ell a comissaria, la noia que havia estat agredida una hora abans va reconèixer instantàniament el jove com a un dels autors de l'agressió sexual que havia patit.

Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra van detenir el jove com a presumpte autor dels dos fets, les agressions a la via pública i l'abús sexual a la noia, però la investigació es manté oberta per trobar el segon jove implicat en els fets.