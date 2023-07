El futur del sector agrari en perill

Josep Ferré, responsable d'aigua d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha explicat, en una entrevista a La Ciutat, com viu el sector agrari, la manca de recursos hídrics.

Des del Govern han assegurat que és "inviable" finalitzar, abans que s'acabi l'estiu, la construcció d'una canonada de vuit quilòmetres per tal de poder utilitzar l'aigua regenerada de la depuradora de Reus i també han descartat buidar el pantà de Riudecanyes per regar els avellaners, tal com havien proposat des de la Comunitat de Regants.

Ferré ha afirmat que la única solució oferta per l'administració és donar indemnitzacions pels avellaners que morin i ha assegurat que els pagesos es senten desemparats, a la vegada que ha criticat el tracte desigual que rep el sector agrari respecte al turístic i industrial.