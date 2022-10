Expedienten a Repsol per un episodi d'altes concentracions de benzè a Constantí

Segons els registres automàtics de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat, la primera punta d'aquest contaminant va ser de 139,9 micrograms per metre cúbic a les quatre del matí. Dues hores més tard, la xifra es va enfilar fins als 200,9.

Fonts de la companyia, expliquen que les concentracions es van produir pel mal estat d'una canonada de la planta, que es troba en parada. També diuen que no ha tingut afectacions per a la salut, però reconeixen que ha generat un problema ambiental.

La legislació europea, espanyola i catalana situa el límit d'exposició de les persones al benzè en cinc micrograms per metre cúbic de mitjana anual. De fet, no estan fixats els topalls diaris d'aquests contaminants, sinó que les puntes queden diluïdes en les mitjanes anuals. El benzè és una substància química cancerígena, que es troba al petroli i la benzina.

El Departament d'Acció Climàtica ha requerit a la companyia més informació i un informe dels fets per esclarir les causes de les elevades concentracions de benzè. Així mateix, indiquen des del Departament que augmentaran la vigilància dels controls dels Compostos Orgànics Volàtils mentre s'allargui la parada tècnica de Repsol. També han demanat al Departament de Salut un informe per avaluar l'afectació que hagin pogut tenir aquestes concentracions en la salut dels ciutadans.