Els sindicats exigiran apujar els salaris

CCOO i UGT reclamen augmentar els salaris dels treballadors per contrarestar la pujada de la inflació dels darrers mesos. Amb el lema 'Apujar salaris, abaixar preus, repartir beneficis', els sindicats es preparen per a la mobilització d'aquest 1 de maig, on exigiran també millors condicions laborals i una ocupació de "qualitat" que posi fi a les desigualtats.

Entre les reivindicacions, també destaquen el bloqueig de la patronal a l'hora d'asseure's a negociar els convenis. Per això, els sindicalistes avisen que convocaran noves protestes i vagues de cara la pròxima tardor si no hi ha un canvi en l'empresariat.

Així mateix, han lamentat l'externalització dels serveis públics.