Els interrogants del Delta

La Confederació ha decretat la situació excepcional per sequera extraordinària per a la unitat del Baix Ebre, que compren des de Mequinensa al delta de l'Ebre. La declaració planteja una reducció de les concessions de rec, que ja estan al 50%. Una qüestió que s'haurà de concretar en la pròxima comissió de desembassament.

L'ens estima que les pèrdues del cultiu de l'arròs al de delta de l'Ebre tindran un cost de 70 milions d'euros. Pel que fa a la producció de mol·luscs de les badies del Delta també es preveu una reducció del 30% perquè no hi arribarà prou aigua dolça.

Amb aquest context, el Govern insisteix que cal garantir els cabals ecològics dels canals en els 20 m3/s, per arribar als camps d'arròs i per al seu ús ambiental a les badies i llacunes.

GESTIÓ DE LA CONCA

Per altra banda, la vicepresidenta tercera del govern central i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha tancat la porta a la petició de la Generalitat de participar en la gestió de les conques de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. La ministra ha afirmat que no veu "viable" la proposta del Govern, perquè "l'Ebre és un dels rius que passa per més comunitats autònomes", i "el Tribunal Constitucional (TC) va deixar meridianament clar que no es pot fraccionar aquesta gestió i que la competència és de l'Estat".