Els alcaldes del Baix Penedès demanen no prorrogar el pressupost per no dilatar l'ampliació de l'hospital

L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha ressaltat que la insistència dels batlles per demanar que Salut assumeix les obres, que han quedat fora dels Next Generation, "és un reclam que es fa a la Generalitat com a institució, no a cap persona ni partit".

Martínez considera que el canvi de conseller no ha d'afectar les negociacions iniciades amb el Departament, les quals van tenir una aproximació a finals de la setmana passada amb una trobada amb la secretària general d'Atenció Sanitària i Participació.

El batlle vendrellenc ha ressaltat que "hi ha arguments tècnics que constaten que l'hospital ofereix la meitat de les necessitats sanitàries que té la població de la comarca" i ha precisat que "a banda, cal sumar-hi les necessitats de la mobilitat turística".