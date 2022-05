Dimiteix el regidor acusat per abús sexual a un menor

Ayala va ser detingut dimarts a la tarda com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a un menor de setze anys, i el jutge l'ha deixat en llibertat amb càrrecs després de prendre-li declaració.

Al comunicat, l'Ajuntament manifesta el respecte a la presumpció d'innocència i a la defensa dels drets de les persones afectades. Alhora expressa el mateix respecte per la investigació judicial i espera que amb la màxima celeritat es conegui la veritat del cas.

El mateix Ayala ha difós posteriorment un comunicat en què explica que ha pres la decisió de presentar la renúncia per "no danyar, en cap cas, ni la institució ni el projecte polític" del qual participa. L'investigat era regidor per Junts per Valls. També ha indicat que aquesta renúncia li permetrà centrar els seus esforços en defensar la seva innocència davant dels tribunals de justícia.

En la declaració del detingut davant el magistrat, el regidor hauria reconegut una relació sentimental i haver mantingut relacions amb el jove, però no pas el 2015 sinó els anys 2019 i 2020, quan ja tenia setze anys. El jove, en canvi, explica que des del 2015, quan ell tenia 13 anys i l'investigat uns 25, va mantenir una relació tòxica i de poder amb Ayala.