Denuncien el projecte del Parc del Circ a l’Oficina Antifrau

El col·lectiu, format per tres associacions veïnals de Calafell, considera que l’Ajuntament ha afavorit el Circ Raluy Legacy per a què arreli al municipi i ha discriminat injustificadament altres companyies. També apunten que el Parc del Circ projectat a la Sínia suposarà “malbaratar” 300.000 euros inicials així com costos addicionals un cop el recinte estigui operatiu.

La plataforma considera que hi ha indicis de malversació de fons públics i corrupció, i volen que Antifrau ho esclareixi.

Per la seva banda, l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, sosté que la relació amb Circ Raluy Legacy s’ajusta a la normativa vigent i ressalta que l’informe de l’ACCO així ho subscriu, “ja que només fa recomanacions per substituir les adjudicacions directes per processos publicitats”. Ferré apunta que la relació directe amb Raluy Legacy “no és cap il·legalitat” i argumenta que és el mateix procediment que utilitza el consistori per contractar la majoria d’espectacles culturals, “que sempre tria l’Ajuntament sense cap concurs perquè són contractes menors”.

El batlle diu no comprendre la denúncia a Antifrau i insta els veïns a elevar el cas directament als jutjats si consideren que hi ha indicis de delicte.