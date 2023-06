Una cúpula immersiva pionera amb consciència ecològica

Aprofitant el Dia Mundial del Medi Ambient, al programa La Ciutat hem parlat amb la codirectora de Còdol Educació, Maria Adzerias, on ens ha donat detalls de la primera cúpula immersiva amb consciència ecològica de Catalunyam que actualment està instal·lada al Castell de Falset i des d'on es promou el debat sobre la sostenibilitat fugint de catastrofismes.

El projecte, batejat com OH!brador de consciència ecosocial, consta de tres experiències immersives que combinen l'art amb l'educació. Impulsada per Còdol Educació, la iniciativa s'adreça tant al públic escolar com al familiar per fomentar la reflexió sobre el futur del planeta des de l'esperança activa. Segons l'organització, més de 1.100 escolars de la comarca hauran participat en alguna de les activitats, que s'allarguen fins diumenge vinent.

La voluntat és teixir aliances amb organismes que permetin que la cúpula viatgi arreu del territori en pròximes edicions.